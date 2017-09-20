Буффон – Нойеру: надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее

Голкипер «Ювентуса» 39-летний Джанлуиджи Буффон поддержал вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, который 20 сентября перенёс операцию. Итальянский футболист оставил сообщение на своей странице в «Твиттере».
«Удачи, Мануэль Нойер. Я надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее», — говорится в сообщении.
Мануэль Нойер получил травму на одной из тренировок. В ходе обследования выяснилось, что у 31-летнего футболиста перелом ноги. В лазарете голкипер сборной Германии пробудет минимум до января следующего года.
Голкипер «Баварии» Нойер успешно прооперирован