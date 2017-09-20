Малоян: будем играть в атакующий и комбинационный футбол, «Ахмата» не боимся

Нападающий “Енисея” Артур Малоян поделился ожиданиями перед домашним матчем 1/16 финала Кубка России с “Ахматом” (21 сентября).
«К этому непростому поединку мы подходим в хорошем состоянии как физическом, так и моральном. Готовимся в обычном режиме, как и к любой другой игре. Ничего сверхъестественного в матче с командой РФПЛ нет.
Мы выкладываемся по полной всегда – Кубок это или чемпионат. Эта игра не исключение. Если мы сыграем так, как умеем, то у нас есть все шансы на победу. Мы будем играть в атакующий и комбинационный футбол, как и всегда. Мы не боимся соперника», — цитирует Малояна сайт клуба.
РФС обязал «Луч-Энергию» погасить долги перед восемью футболистами