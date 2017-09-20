«Атлетико» выиграл в Бильбао и вышел на второе место в чемпионате Испании

«Атлетик» из Бильбао проиграл «Атлетико» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 41й минуте Ариц Адурис не реализовал пенальти. В дебюте второго тайма Анхель Корреа открыл счет. На 73-й минуте отличился Янник Феррейра-Карраско. В конце отличился Рауль Гарсия.
«Атлетик» из Бильбао с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико», одержавший вторую победу в турнире подряд, с 11-ю баллами находится на второй строчке.