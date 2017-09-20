«Челси» разгромил «Ноттингем Форест» в матче третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:1.
У хозяев хет-трик оформил Миши Батшуайи, по разу отличились Роберт Кенеди и Шарли Мусонда. Единственный гол гостей забил Тендайи Дариква.
В других матчах третьего раунда Кубка английской лиги «Эвертон» разгромил «Сандерленд» (3:0), «Арсенал» одолел «Донкастер Роверс» со счетом 1:0.
«Челси», «Эвертон» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги.