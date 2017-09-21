Серхио Рамос: хреновое начало сезона, но нужно двигаться дальше

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» в пятом туре чемпионата Испании. «Сливочные» уступили со счётом 0:1, пропустив гол в компенсированное арбитром время. В трёх домашних матчах нынешнего сезона «Реал» забил лишь три гола и набрал два очка.
«Само собой, это не был один из наших лучших дней. Мы не показали наш лучший футбол, хотя отдали на поле все силы. Мы отправляемся по домам с чистой совестью. Результат нас огорчил, но это ещё не конец.
Отставание от «Барселоны» в 7 очков — это не так и много. Не знаю, почему нам так трудно забивать на «Сантьяго Бернабеу». Минуты шли, а мы всё никак не могли забить. Мы создавали моменты, но не могли их реализовать.
Чем больше мы говорим о судьях, тем хуже. Нужно уважать их работу и стараться избегать этой темы. Если бы мы забили три гола, то о судьях говорить не пришлось. Это хреновое начало сезона, ведь обычно с такими соперниками на «Сантьяго Бернабеу» мы добиваемся других результатов. Но мы должны двигаться дальше и думать о следующих играх, ведь у нас в команде остались те же игроки, которые совсем недавно выигрывали титулы», — приводит слова Рамоса Marca.