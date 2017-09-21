Панченко: верю, что «Динамо» сплотится, и всё будет нормально

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, который перенёс операцию в связи с травмой крестообразных связок колена, прокомментировал вылет команды из Кубка России. В матче 1/16 финала динамовцы в серии пенальти проиграли «Спартаку-Нальчик».
«Меня только привезли с операции, но, конечно, слежу за ребятами. Теперь надо сделать упор на чемпионат. Впереди две важнейшие игры против ЦСКА и «Локомотива». Верю, что команда сплотится, и всё будет нормально. Осечки бывают. Было поражение в Туле, сейчас в игре на Кубок – надо собраться. У ребят много желания, поэтому, думаю, всё будет хорошо», — сказал Панченко.
Полную версию интервью с Кириллом Панченко читайте на «Чемпионате».