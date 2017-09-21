«Севилья» — «Лас-Пальмас» — 1:0. Видеообзор матча

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник Хесус Навас, который отличился после результативной передачи форварда Франко Васкеса. Таким образом, андалузская команда одержала четвёртую подряд победу в Примере.
Напомним, что «Севилья» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Посмотреть видеообзор матча «Севилья» — «Лас-Пальмас» можно на официальном канале Примеры в YouTube.
Гол Хесуса Наваса принёс «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»