«Бавария» нацелилась на полузащитника «Лацио» Милинкович-Савича

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, уход футболиста из итальянского клуба становится всё более вероятным, несмотря на то что его действующий контракт в силе до лета 2022 года. Немецкий гранд уже посылал своих специалистов в Италию, чтобы увидеть Милинкович-Савича в деле.
По словам агента игрока Матеи Кежмана, к его клиенту проявляет интерес не один европейский клуб.
По итогам пяти туров чемпионата Италии Милинкович-Савич принял участие во всех матчах, став автором одного гола.