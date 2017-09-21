Ракитич: если тебе не нравится игра «Барселоны», значит, не нравится и футбол

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что стиль игры команды предназначена для истинных футбольных эстетов. Хорватский футболист отметил, что сам всегда хотел походить своей игрой на бывшего полузащитника сине-гранатовых, мадридского «Реала» и сборной Хорватии Роберта Просинечки.
«Если тебе не нравится игра «Барселоны», значит, не нравится и футбол. Благодаря моим спортивным успехам появилась возможность играть в такой команде, как «Барселона». Сам хотел быть Просинечки. Для меня благословение выступать в одной команде с лучшими нападающими мира. И мне доставляет большое наслаждение играть каждый день с Месси. «Барселона» отличается от других клубов», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.
Ракитич: для «Барселоны» самое главное сейчас — оставаться командой