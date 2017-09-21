Неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо»

Главный тренер загребского «Динамо» Марио Цветанович подвергся нападению. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Двое неизвестных атаковали тренера, когда тот входил в квартиру, и ранили его. Цветанович сумел самостоятельно вызвать полицию и скорую помощь. Руководство «Динамо» выступило с заявлением.
«Мы потрясены этим актом и осуждаем физическое насилие, которое могло привести к трагическим последствиям. К сожалению, это подтверждает то, что происходило последнее время в отношении нашего клуба. Начиная с нападения на советника клуба Здравко Мамича и покушения на убийство, заканчивая атакой на Цветановича.
Мы потрясены и вновь обращаемся к компетентным органам государства, чтобы они проснулись и перестали игнорировать всё, что происходит вокруг «Динамо». Или нужно, чтобы произошла трагедия, чтобы была реакция?» — говорится в заявлении.