«Реал», скорее всего, не сможет рассчитывать на Марсело в матче с «Алавесом»

Защитник «Реала» Марсело, скорее всего, пропустит матч 6-го тура Ла Лиги с «Алавесом», который состоится 23 сентября. Об этом сообщает Marca.
Накануне «Реал» в 5-м туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Бетису» (0:1), а Марсело, который появился на поле в стартовом составе, из-за мышечного дискомфорта на 72-й минуте был заменён. Сегодня, 21 сентября, бразильцу предстоит пройти медицинское обследование.
Отметим, что в лазарете «Реала» также находятся Тео Эрнандес, Карим Бензема, Матео Ковачич и Хесус Вальехо.
Результативная серия «Реала» прервалась на 74-м матче