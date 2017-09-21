Результативная серия «Реала» прервалась на 74-м матче

Мадридский«Реал» уступил «Бетису» в матче пятого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Реал» прервал голевую серию из 73 матчей с забитыми мячами подряд. «Реал» в предыдущий раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.
Мадридцы, которые в прошлом туре повторили мировой рекорд, установленный бразильским «Сантосом» в начале 60-х, не сумели превзойти это достижение.
«Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73-м матче подряд