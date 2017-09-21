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Симеоне: надеюсь, «Атлетико» сыграет в финале Лиги чемпионов на своей арене

21 сентября 2017, четверг. 10:17 Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение УЕФА провести финал Лиги чемпионов — 2019 на новой арене мадридского клуба «Ванда Метрополитано».

«Финал Лиги чемпионов — 2019 на «Ванда Метрополитано» — большой шаг вперёд для клуба. Надеюсь, что мы сможем сыграть в решающем матче у себя дома», — цитирует Симеоне Marca.

«Атлетико» провёл первую игру на стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей, 16 сентября.

Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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