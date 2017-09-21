Мане: в курсе, что «Спартак» — это хорошая команда, иначе она бы не играла в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком».
«Играть в Лиге чемпионов крайне интересно, это мечта любого футболиста. Это очень конкурентный, сильный турнир. Мы уже сыграли один матч с «Севильей», но не добились того результата, которого желали.
Теперь нам предстоит поездка в Москву. Почему бы нам не одержать там победу? Я в курсе, что «Спартак» — это хорошая команда. В ином случае она бы не играла в Лиге чемпионов», — цитирует Мане ESPN.
Закажи поездку на матчи Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака».
Каррера: у «Спартака» те же шансы на выход из группы, что до игры с «Марибором»