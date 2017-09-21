Хавбек ЦСКА Тикнизян: гордость от дебюта за ЦСКА не испытываю, мы проиграли

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян поделился впечатлением от своего дебюта за первую команду, а также прокомментировал поражение от курского «Авангарда» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.
«Чувства двоякие. С одной стороны, приятно выйти на поле и защищать цвета основной команды. С другой стороны, потерпели досадное поражение. Чуть не хватило довести дело до конца, реализовать свои моменты. В конце силы кончались, мы стали чаще прижиматься к воротам, и у соперников было больше шансов.
Честно говоря, гордости не испытываю, потому что мы проиграли. Значит, где-то не добежал, где-то не доиграл. Какие ставлю задачи на сезон? Самые высокие. Буду продолжать работать в том же духе и ещё сильнее, чтобы пробиться. У каждого воспитанника ПФК ЦСКА мечта — попасть в первую команду. Ставлю перед собой такую цель», — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.