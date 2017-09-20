Курский «Авангард» выбил ЦСКА из Кубка России

Курский «Авангард» в дополнительное время выиграл у ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча проходила в Курске на стадионе «Трудовые резервы».
Основное время матча завершилась со счётом 0:0. На 114-й минуте последовал удар по воротам ЦСКА, Кирилл Набабкин сыграл рукой, и Сергей Куликов указал на «точку», а Набабкин получил жёлтую карточку. Дмитрий Коробов с 11-метровой отметки уверенно развёл мяч и Илью Помазуна по разным углам.
«Авангард» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Тамбовом», который победил тульский «Арсенал» со счётом 1:0. ЦСКА завершил выступление в текущем розыгрыше турнира.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.