Д. Алвес: не отбирал мяч у партнёров по «ПСЖ», они сами забрали его у меня!

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес в «Твиттере» прокомментировал высказывание бывшего форварда сборной Уругвая Диего Форлана относительно конфликта между двумя нападающими парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани из-за пробития штрафных ударов и пенальти во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0).
Неймар и Кавани несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В одном из эпизодов в конфликт вмешался Алвес, который перед пробитием штрафного передал мяч Неймару. Форлан выразил мнение, что такое поведение Алвеса «не лезет ни в какие ворота», однако, по словам самого защитника, мяч Неймару он не передавал.
«Не знаю, какой матч вы все смотрели, но я не отбирал мяч у партнёров по команде, а они сами забрали его у меня! И к сведению: последний гол «ПСЖ» со штрафного забил я… Так что заткнитесь и перестаньте использовать моё имя в спорах», — написал Алвес в своём «твиттере».
Посмотреть видео с эпизодом, в котором Алвес вмешался в спор за мяч перед пробитием штрафного удара, можно в «твиттере» DW Sports.