Форлан: Неймар не повёл бы себя с Месси так, как с Кавани

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Диего Форлан прокомментировал конфликт, между двумя игроками «ПСЖ» — нападающими Эдинсоном Кавани и Неймаром.
Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) бразилец и уругваец несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В одном из эпизодов в конфликт вмешался защитник Дани Алвес, который перед пробитием штрафного категорически отказался предоставить это право Кавани и передал мяч Неймару.
«Кавани заслуживает уважения. Он уж много лет является признанным бомбардиром, забивает много голов, в том числе с пенальти. Неймар не повёл бы себя так с Месси. Он повёл себя как маленький мальчик, когда протестовал против того, чтобы Кавани бил пенальти.
Это конфликт только между Неймаром и Кавани, такое происходит во всех клубах. А вот поведение Алвеса не лезет ни в какие ворота", — приводит слова Форлана Marca.