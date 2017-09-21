Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровск» в ответ на оскорбления

В матче 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «СКА-Хабаровск» болельщики хабаровской команды оскорбляли главного тренера московской команды Александра Григоряна.
Трибуна фанатов гостей скандировала: «Банана, банана-мама, поимеем мы сегодня Григоряна».
Тренер в ответ показал средний палец, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
Напомним, что в 2011—2012 и 2015—2016 годах Григорян являлся главным тренером «СКА-Хабаровск».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арарат» — «СКА-Хабаровск». Идёт второй тайм, «Арарат» выигрывает со счётом 1:0.