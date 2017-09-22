Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер единственный футболист в составе своей команды, который не сможет принять участие в завтрашнем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Антонио Конте.
Причиной тому является повреждение, которое хавбек получил в преддверии 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом». Отметим, что в текущем сезоне Дринкуотер по-прежнему не провёл за лондонцев ни одной встречи в Премьер-лиге.
Полузащитник «Челси» Дринкуотер в преддверии матча с «Карабахом» получил травму