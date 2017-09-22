175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»

22 сентября 2017, пятница. 15:37 Футбол

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер единственный футболист в составе своей команды, который не сможет принять участие в завтрашнем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Антонио Конте.

Причиной тому является повреждение, которое хавбек получил в преддверии 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом». Отметим, что в текущем сезоне Дринкуотер по-прежнему не провёл за лондонцев ни одной встречи в Премьер-лиге.

Полузащитник «Челси» Дринкуотер в преддверии матча с «Карабахом» получил травму
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Антонио Конте Дэниел Дринкуотер Травмы — футбол
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
15:41 Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»
15:37 Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
15:27 Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют
15:23 Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe
15:18 Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского
15:11 Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть
15:09 Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым
14:43 Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции
14:39 Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
14:18 Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
14:05 Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»
14:05 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
13:53 «Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве
13:53 Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это
13:29 ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
13:29 «Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
13:10 Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
13:08 Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы
13:01 Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ
12:49 Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер
12:44 «ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа
12:28 Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ
12:25 Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу
12:17 На тренировочной базе «Штутгарта» найдена бомба
12:16 Экс-форвард сборной России Панов провёл мастер-класс в уфимской футбольной школе
11:50 В Саранске на стадионе ЧМ-2018 идут работы по устройству футбольного поля
11:47 Полузащитник «Ювентуса» Пьянич: € 100 млн за Белотти — это слишком много
11:35 Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара
11:19 Джеко рассказал, кто посоветовал «Роме» приобрести Коларова у «Манчестер Сити»
11:08 Роша: рад переходу из великого бразильского клуба в величайший российский
11:02 Рикельме сравнил полузащитника «Барселоны» Паулиньо с Лэмпардом
10:55 Роша: в юности мне говорили: «Ты ничего не умеешь, тебе в футболе делать нечего»
10:50 Диего Коста: я не расстроен отношением Конте ко мне, всё круто
10:48 Левандовски — о 5 голах «Вольфсбургу»: я был будто в другом мире, в трансе
10:25 Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом
10:17 Венгер рассказал, что нужно Уилширу, чтобы продлить контракт с «Арсеналом»
09:59 Мертенс — о голе в ворота «Лацио»: я не Месси и не Марадона, я просто Дрис
09:51 Фанаты «Наполи» требуют переигровки с «Шахтёром» на фоне слухов о допинге Срны
09:50 Губернатор Самарской области поблагодарил «Крылья Советов» за победу в Кубке
09:46 Бош: у Ярмоленко есть проблемы, не позволяющие ему играть 90 минут
09:45 Ткаченко: клубный патриотизм не может быть из-под палки!
09:34 Роналдо: Майораль демонстрирует отличный футбол
09:31 Джеррард, Лэмпард и Спид введены в Зал славы английского футбола
09:29 Клопп: такое впечатление, что у нас ноль очков, а «Ливерпуль» — худший клуб АПЛ
09:18 Чухлов: «Зенит» заиграл, когда понял, что «Динамо» опускает его ниже плинтуса
Все новости RSS
Партнерский контент