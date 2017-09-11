Дринкуотер в преддверии матча с «Карабахом» получил травму

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер получил повреждение на одной из тренировок в преддверии старта лондонского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер английской команды Антонио Конте. При этом итальянский специалист не уточнил, сможет ли Дринкуотер сыграть в завтрашнем матче.
12 сентября «Челси» в первом туре Лиги чемпионов сыграет дома с дебютантом турнира азербайджанским «Карабахом». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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