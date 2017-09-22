Каррера: рад, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал продление контрактов с двумя футболистами — защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым.
«Облегчения никакого нет. Я рад за игроков. Опытные игроки — я рад, что они продлили контракты с командой», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Новый договор 30-летнего Комбарова с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2020 года. На такой же срок рассчитан и новый контракт 30-летнего Глушакова.
Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года