У Срны не было положительных допинг-тестов в матчах под эгидой УЕФА

Возможное применение допинга капитаном донецкого «Шахтёра» Дарио Срной точно не имело место в матчах под эгидой УЕФА, сообщает «Футбол 24» со ссылкой на пресс-службу европейского футбольного союза.
«У Срны не было никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА», — говорится в сообщении.
Ранее хорватское издание Jutarnji List сообщило, что одна из допинг-проб 35-летнего защитника, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат.