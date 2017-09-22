Терри обратился к Диего Косте по поводу его ухода из «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в своём «инстаграме» обратился к нападающему лондонского клуба Диего Косте по поводу его ухода из команды.
«Удачи в твоём новом приключении, друг. Диего Коста – невероятный игрок. Один из самых хороших и весёлых парней, которого я когда-либо знал в футболе. Играть против него на тренировках было ночным кошмаром. Это один из самых лучших и недооценённых игроков, с которым и против которого я играл. Он отдавал нашему клубу на поле всё каждый раз, когда выходил в футболке «Челси». Коста был рождён победителем. Буду скучать по нему. Удачи тебе и твоей семье, Диего», — написал Терри.
В ответ Коста написал: «Джон, твои слова для меня — особенные. Ты фантастический игрок и невероятный человек. Когда я перешёл в «Челси», ты настолько облегчил мне жизнь… Никогда этого не забуду. Спасибо за всё, капитан».
Ранее «Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты. Испанские СМИ сообщили, что Коста обойдётся мадридцам в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.