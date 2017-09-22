Диего Коста: я не расстроен отношением Конте ко мне, всё круто

Нападающий «Челси» Диего Коста, который находится в шаге от перехода в «Атлетико», признался, что не обижен на главного тренера лондонцев Антонио Конте. На финише прошлого сезона стало известно, что итальянец не рассчитывает на Косту, а накануне «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер испанца.
«Расстроен ли я? Ничего подобного. Я не расстроен. Нет никакой обиды на Конте, всё круто. Что я хочу сказать фанатам «Челси»? Все знают, насколько я люблю болельщиков», — цитирует Косту Goal.
Контракт 28-летнего Диего Косты с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.
«Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты