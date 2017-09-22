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Диего Коста: я не расстроен отношением Конте ко мне, всё круто

22 сентября 2017, пятница. 10:50 Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста, который находится в шаге от перехода в «Атлетико», признался, что не обижен на главного тренера лондонцев Антонио Конте. На финише прошлого сезона стало известно, что итальянец не рассчитывает на Косту, а накануне «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер испанца.

«Расстроен ли я? Ничего подобного. Я не расстроен. Нет никакой обиды на Конте, всё круто. Что я хочу сказать фанатам «Челси»? Все знают, насколько я люблю болельщиков», — цитирует Косту Goal.

Контракт 28-летнего Диего Косты с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.

«Атлетико» сообщил, что договорился с «Челси» о трансфере Диего Косты
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Антонио Конте Диего Коста
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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