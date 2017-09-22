Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде со счётом 4:0 разгромил «Лилль».
Монегаски вышли вперёд на 24-й минуте — точным ударом отметился Стеван Йоветич. На 30-й минуте Рашид Геззаль сделал счёт 2:0. Третий мяч в воротах команды Марсело Бьелсы побывал в начале второго тайма — отличился Радамель Фалькао. На 73-й минуте колумбиец, реализовав пенальти, оформил дубль.
«Монако» благодаря победе догнал в таблице лидирующий «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Лилль» располагается на 17-й строчке.