Фанаты «Селтика», «Боруссии» Д и «Копенгагена» номинированы на приз ФИФА

Фанаты «Селтик», дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген» номинированы на приз лучшим болельщикам, вручаемый Международной федерации футбола.
ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейких чемпионов 1967 года.
Болельщиков «Боруссии» отметили в связи с тем, что когда из-за теракта около автобуса немецкой команды на один день был отложен матч Лиги чемпионов с «Монако», дортмундские фанаты предлагали через социальные сети ночлег поклонникам монегасков, приехавшим на игру.
Фанаты «Копенгаген» во время празднования завоевания титула передали чемпионский кубок болельщику с ограниченными возможностями.
Обладатель премии станет известен на церемонии вручения наград ФИФА 23 октября в Лондоне.
Видео можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.