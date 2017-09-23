ЦСКА огласил стартовый состав на матч с «Динамо»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо», который состоится на «Арене Химки» сегодня, 23 сентября.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Васин, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
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