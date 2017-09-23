Нападающий ЦСКА Жамалетдинов: матчи с «Динамо» простыми не бывают

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Я ещё не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с „Динамо“ такой шанс будет. Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки», — приводит слова Жамалетдинова официальный «твиттер» ЦСКА.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 23 сентября на стадионе «Арена Химки», начало встречи — в 16:30 мск.
Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют