Швайнштайгер и другие спортсмены выпустили детскую книгу

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, который ныне выступает в американском «Чикаго Файр», и его соотечественник горнолыжник Феликс Нойройтер выпустили детскую книгу. В её создании также принимали участие чемпионка мира по биатлону в эстафете немка Мириам Гёсснер и чемпион мира по горнолыжному спорту австриец Марсель Хиршер.
Книга, на обложке которой изображена фотография и указаны имена Швайнштайгера и Нойройтера, получила название «Auf die Piste, fertig los!», что можно перевести на русский язык как: «На треке, к старту готов!»
«Очень рад появлению своей книги для детей. Большое спасибо Мириам Гёсснер, Марселю Хиршеру и Бастиану Швайнштайгеру за участие в её создании. Все средства, вырученные с продажи книги, поступят в мой благотворительный фонд», — написал Нойройтер в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Феликса Нойройтера.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Мириам Гёсснер.