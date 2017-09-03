Гол Швайнштайгера принёс победу «Чикаго Файр» в Монреале

«Чикаго Файр» одержал победу над «Монреаль Импэкт» в гостях в матче чемпионата MLS. Встреча в Канаде завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер, отличившийся на 59-й минуте. Этот гол стал третьим для бывшего игрока сборной Германии в американском первенстве.
После 27 матчей команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, располагая 44 очками. «Монреаль Импэкт» провёл 26 встреч и находится на седьмой строчке с 36 очками.
Швайнштайгер считает, что у MLS есть большой потенциал