Марио Фернандес получил травму во время матча ЦСКА с «Динамо»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в ходе матча с «Динамо» в 11-м туре российской Премьер-Лиги. На 29-й минуте игрока «армейцев» унесли с поля на носилках, вместо него вышел Кирилл Набабкин. О степени серьёзности повреждения Фернандеса пока нет информации.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. Идёт первый тайм, счёт — 0:0.
Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.