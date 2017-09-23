Гвардиола — о победной серии «Манчестер Сити»: сейчас всего лишь сентябрь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (5:0) в матче шестого тура АПЛ.
«В первом тайме у нас были проблемы, так как мы не двигали мяч. Игроки делали слишком много касаний, всё было очень медленно. Но в концовке тайма мы освоились, а вторую половину провели гораздо лучше. Гол Зане был очень важным.
Сейчас у нас меньше очков, чем в это же время в прошлом сезоне, но зато мы забили больше голов и пропустили меньше, чем тогда, и это отличное ощущение. Но сейчас всего лишь сентябрь», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.
«Манчестер Сити» одержал четыре победы подряд в АПЛ и с 16 баллами в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
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