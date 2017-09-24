Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб может начать переговоры о переходе 29-летнего хавбека в зимнее трансферное окно — за полгода до окончания текущего соглашения немца с лондонской командой. Как сообщает издание Transfer Market Web, в «Интере» недовольны игрой португальца Жоау Мариу и планируют привлечь на его позицию футболиста сборной Германии.
В текущем сезоне Озил далёк от своей оптимальной формы. Игрок принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
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