Озил возобновил тренировки после проблем с коленом

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил возобновил полноценные тренировки после восстановления от травмы колена. Об этом сам футболист сборной Германии сообщил в социальной сети.
«Хорошие новости: я вернулся к тренировкам на поле. Вы, наверное, знали, что у меня было небольшое воспаление в колене. Чувствую себя лучше с каждым днём, надеюсь очень скоро играть!» — написал Озил в «Инстаграме».
При этом в матче Кубка английской лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс», который состоится на стадионе «Эмирейтс» 20 сентября, хавбек точно не сможет принять участие.
Озил пропустит матч Кубка лиги «Арсенал» — «Донкастер Роверс»