Джонс: второй тайм матча «Саутгемптон» — «МЮ» был похож на игру в йо-йо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в шестом туре английской Премьер-лиги.
«Большую часть второго тайма мы не могли выбраться из своей половины поля. Когда же мяч оказывался у нас в ногах, мы отдавали его сопернику слишком быстро, что порождало атаки на наши ворота. Это было похоже на игру в йо-йо или баскетбол, но „МЮ“ показал характер и стойкость. Мы выстояли и заработали три очка», — приводит слова Джонса официальный сайт «красных дьяволов».
Янг: побеждать со счётом 4:0 всегда приятнее. При 1:0 ты просто ждёшь свистка