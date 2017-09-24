Янг: побеждать со счётом 4:0 всегда приятнее. При 1:0 ты просто ждёшь свистка

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в шестом туре английской Премьер-лиги.
«Побеждать со счётом 4:0 всегда приятнее. Когда у вас преимущество в несколько мячей, то защищаться гораздо лучше, а при счёте 1:0 команда просто ждёт финального свистка. Мы очень глубоко отошли на свою половину поля, и когда рефери дал свисток об окончании, вы могли видеть, что эта победа значила для команды. Играть на выезде против „Саутгемптона“ трудно, мы довольны, что набрали три очка», — цитирует Янга пресс-служба «МЮ».
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