Ловчев: смотреть «Спартак» интересно, но это анархия

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об игре подопечных Массимо Карреры. В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Анжи» (2:2). При этом спастись от поражения красно-белые сумели только в компенсированное время.
«Ещё в прошлом году я сказал: не вижу у «Спартака» никакой выстроенной игры. Да, «Спартак» эмоционален. Но только с точки зрения кино, ибо интереснее, чем „Спартак“ сейчас никто не играет. На каждую концовку матчей нужно приходить, а не уходить с неё, как привыкли болельщики, когда всё ясно. Нужно приходить и смотреть – как забивают «Спартаку» или как забивает сам «Спартак». Ведь с „Анжи“ команда не бросила играть, проигрывая 1:2. Лезла отыгрываться.
Я, как футболист, понимаю, когда надо атаковать, когда защищаться. Зачем всем подряд идти на угловой? Кто-то же должен страховать? Этому учит тренер! На занятиях, на установках чётко произносятся фамилии тех, кто должен идти – высокие, умелые. И даже когда пошли не те, тренер с бровки должен окриком остановить и вернуть! В результате на твои ворота выбегают пятеро против одного – это что???
И самое главное, я не увидел работы с фланговыми защитниками. Когда перед матчем услышал, что Ещенко будет подключаться, я подумал о том, что он не умеет подавать. Игра строится через фланги, а ничего не получается. Слева – у Комбарова, справа – у Ещенко Если мы знаем, что в штрафную будут подаваться мячи, важно, чтобы не было обрезов. Нет, раз за разом Ещенко бьёт в ближнего защитника. У Лобановского в середине 70-x, например, крайние защитники Матвиенко и Трошкин часами подавали справа и слева в те точки, откуда любили и умели завершать атаки Онищенко и Блохин. От них требовали!
Ну и надо признать, что «Спартак» выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока, которые в «Спартаке» как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого – Попов и Джано. Я чувствую, что они заскучали.
Делаю вывод: смотреть «Спартак» интересно, но это анархия", — приводит слова Ловчева «Советский спорт».