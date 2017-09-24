Французский арбитр Турпен назначен на матч «Спартак» — «Ливерпуль»

Назначены арбитры на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль».
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром матча будет француз Клеман Турпен. Ассистенты рефери — Николя Дано и Сириль Гренгор. Дополнительные ассистенты рефери — Рудди Букке и Николя Рейнвилл. Четвёртый рефери — Хишам Закрани.
Матч группы E «Спартак» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 26 сентября, начало — в 21:45 мск.
В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл в гостях вничью с «Марибором» (1:1), а «Ливерпуль» — дома с «Севильей» (2:2).
На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты