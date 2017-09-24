«Реал» объявил о договорённости с Льоренте о продлении контракта

«Реал» договорился с полузащитником Маркосом Льоренте о продлении контракта, сообщается на официальном сайте клуба из Мадрида.
Новое соглашение «сливочных» с 22-летним футболистом будет рассчитано до 30 июня 2021 года.
Церемония официального подписания контракта состоится сегодня, 24 сентября, в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Льоренте, являющийся воспитанником «Реала», в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого провёл 38 матчей.
В сезоне-2017/18 полузащитник провёл за «Реал» три матча (в двух вышел на замену) в испанском чемпионате.
Маркос Льоренте: в «Реале» мне сказали, что я буду играть за этот клуб