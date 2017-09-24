«Сельта» забила четыре мяча «Эйбару», «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу»

«Сельта» выиграла у «Эйбара» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
По разу отличились Густаво Кабраль, Серхи Гомес, Педро Эрнандес и Даниэль Васс. Пионе Систо отдал три результативные передачи.
В другом матче 6-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу». Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран-Канария» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отличились Клаудио Бове и Хавьер Эрасо.
Систо — первый игрок за 5 лет с тремя голевыми пасами в 1-м тайме матча Примеры