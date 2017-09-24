Систо — первый игрок за 5 лет с тремя голевыми пасами в 1-м тайме матча Примеры

Форвард «Сельты» Пионе Систо отдал три результативные передачи в первом тайме выездного матча шестого тура испанской Примеры с «Эйбаром» (4:0, второй тайм). С передач Систо отличились Густаво Кабраль, Серхи Гомес и Педро Эрнандес.
Предыдущим игроком, отдавшим три результативные передачи в первом тайме матча Примеры, был Сеск Фабрегас, которому это достижение покорилось в 2012 году.
Александр Мостовой (1999 год) и Валерий Карпин (2000 год) также делали по три результативные передачи в футболке «Сельты», но для этого им требовались оба тайма.