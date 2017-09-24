Лунёв: в концовочке у «Краснодара» было два момента, а так — без моментов почти

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Называли ли меня «Андрей Бесстрашный»? За что? А, выход на 79-й минуте… Нужно было просто принять решение. Так получилось.
Только в концовочке были два момента, а так — вы сами видели, без моментов почти. Немного душно было, а так — нормально. Конечно, таймы разные — вышли на первую половину со счетом 0:0, а на вторую — 2:0 уже вели. Чуть-чуть успокоились, играли по счету. Но старались не обращать внимание на результат и гнуть свою линию. Как получилось — сами все видели.
Мы забили два, они ни одного не забили. Результат есть. А игру оценивают тренеры и специалисты. Пусть оценивают специалисты, болельщики — понравилось им или нет. Как футболисту «Зенита», мне понравилось — счет на табло, оторвались чуть больше. Поэтому я доволен», — цитирует игрока сайт «Зенита».