Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса. Конечно, он все мячи выигрывает

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Не могу говорить о каком-то кризисе. Посмотрите, на каком мы месте идём в таблице. К тому же мы играли против сильной команды с классным тренером. Результат такой, какой есть. Нам уже не нужно об этом думать, теперь предстоит важная игра в Туле. Мы вернём наш уровень футбола и обеспечим там хороший результат.
Артём Дзюба — мощный игрок: два метра ростом, 100 кг веса. Конечно, он все мячи выигрывает. С другой стороны, важно ещё и подбор выигрывать после этого. Играть против него было интересно. Это была крепкая борьба.
В этом сезоне мы пропустили подавляющее количество голов со стандартов. На установке перед игрой мы всё это обсуждали. Хотели сыграть уверенно, но, к сожалению, мы этого не избежали. Я не знаю, что нужно делать, но необходимо уделить этому самое пристальное внимание. Мы играли против, возможно, самой сильной команды лиги. Поэтому было ожидаемо, что они побегут вперед. До пропущенного гола игра была равной. Когда они забили, нам стало гораздо тяжелее, стали совершать ещё больше ошибок. Мы расстроены, да, но не стоит забивать этим голову. Завтра нужно прийти в себя и готовиться к новым играм», — цитирует футболиста Rusfootball.