Классон: «Зенит» — самый сильный соперник «Краснодара» в этом сезоне

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от поражения в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжёлая игра для нас. Всё получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было „Зениту“ достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат. Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, то должны быть лучше всегда.
Тяжело сказать, в каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на „Зенит“, то можно увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. „Зенит“ солидная команда. В этом сезоне это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть», — цитирует футболиста Rusfootball.