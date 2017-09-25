Джанашия: хотел бы видеть во главе сборной России Сёмина или Газзаева

Экс-нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, а также высказал мнение по поводу того, кто должен тренировать национальную команду.
«Шансы есть всегда! Подрастает молодёжь, и я думаю, всё будет хорошо. Кроме того, хозяева почти на всех чемпионатах мира всегда играли достойно. Вспомните ЮАР в 2010-м. Да, они не вышли из группы, но зато как красиво и результативно сыграли. Болельщики остались довольны. А японцы с корейцами в 2002-м у себя дома что творили? Корея до этого не имела ни одной победы в финальных стадиях, а дома в итоге вошла в четвёрку лучших в мире!
Считаю, что во главе сборной должен быть отечественный тренер. Лично я хотел бы видеть на этом месте Юрия Сёмина или Валерия Газзаева», — приводит слова Джанашии MagadanMedia.