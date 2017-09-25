Фабрегас: Мората феноменально адаптируется к игре «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас адресовал слова похвалы нападающему Альваро Морате. Футболист сборной Испании пополнил ряды английского клуба перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета мадридского «Реала».
«Вчера я сказал Альваро, что он забивает всегда, за исключением тех случаев, когда я ему выдаю передачи. Он не сумел использовать два моих паса перед воротами соперников. Мората – отличный парень. Мы ему помогаем, и он феноменально адаптируется к игре «Челси». Это очень сильный форвард», — цитирует Фабрегаса Onda Cero.
По итогам 6 туров АПЛ Мората принял участие в 5 матчах, став автором 6 голов и 2 результативных передач.