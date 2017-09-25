В Китае охранники стадиона избили футболистов «Харбин Итэн»

Футболисты китайского клуба «Харбин Итэн» подверглись нападению со стороны охранников стадиона. Произошло это в перерыве матча с «Юньнань Лицзян» (1:1), пишет Goal. Отмечается, что начало второго тайма затянулось на 50 минут.

В перерыве, по словам представителей «Харбин Итэн», в раздевалке погас свет, после чего в помещение вошли десятки охранников и начали избивать игроков дубинками. В свою очередь в «Юньнань Лицзян» считают, что охрана была вынуждена вмешаться, потому что игроки гостей по ходу игры угрожали главному арбитру встречи. При этом к использованию дубинок они не прибегали.

«Если это правда и десятки охранников их избили, как они вышли на второй тайм и продолжили играть?» — говорится в заявлении «Юньнань Лицзян».

Руководство китайской футбольной ассоциации начало расследование данного инцидента.