Рибери отказал китайскому клубу, предложившему ему не только € 40 млн в год

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отклонил предложение китайского клуба, название которого не разглашается, сообщат AZ.
Согласно информации источника, китайцы сделали французскому футболисту очень привлекательное с финансовой точки зрения предложение: Рибери предложили € 40 млн в год и долю от продажи клубной атрибутики.
За последние два года Рибери неоднократно попадал в сферу интересов китайских клубов. Ему всегда предлагали большие деньги, однако игрок неизменно отвечал отказом. Рибери подчёркивал, что выступление в одном из ведущих национальных первенств в «Баварии» для него важнее финансов.
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