Окриашвили — о возвращении в строй: невероятные эмоции, адреналин через край!

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который восстановился после серьёзной травмы, рассказал, как проходил процесс его реабилитации.
«13 марта я получил травму, 15-го уже улетел в Германию, а 16-го мне сделали операцию. Несколько дней провёл в клинике. Боль после операции была жуткая – 4 дня не мог спать, никакие обезболивающие средства не помогали. Потом вернулся в Краснодар и начал заниматься по реабилитационной программе с нашим доктором Александром Яценко. Первый месяц вручную сгибали-разгибали колено, чтобы его разработать, потом потихоньку стал работать на специальном тренажёре и крутить «велосипед». Ну и через несколько месяцев уже начал заниматься на поле. Сначала по индивидуальной программе, а в августе работал уже в общей группе, но с ограничениями. Почти пять с половиной месяцев у меня каждый день было по два занятия, работал по 3-4 часа. Трудно приходилось, но я понимал, что если хочу вернуться, нужно терпеть. И вот с начала сентября уже тренируюсь в полную силу. Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит.
Первые два месяца было очень тяжело, я не мог нормально ходить, не мог сам купаться… Но семья была со мной, поддерживала меня, помогала во всём. Меня поддерживали со всех сторон. Перед отлётом в Германию президент клуба Сергей Николаевич Галицкий поговорил со мной по телефону, пожелал мне удачной операции, сказал: «Не расстраивайся, мы с тобой, верим, что ты вернёшься, и рассчитываем на тебя». Его слова мне тогда очень сильно помогли морально. В команде поддерживали все ребята, персонал, отдельное спасибо клубным врачам. Ну и, наверное, чуть ли не вся Грузия желала мне скорейшего возвращения. Кто только не звонил и не писал! Друзья футбольные и не футбольные, игроки и тренеры сборной страны, руководители грузинского футбола, просто незнакомые люди. Всех благодарю за эту поддержку!
Я узнал, как может быть тяжело в жизни, на себе испытал, что такое настоящая проблема. Поменял образ мышления, стал по-другому ко всему относиться, ценить то, что имею сейчас. Что чувствовал, когда спустя шесть с лишним месяцев вышел на поле в Каспийске в матче с «Анжи»? Я не знаю, как передать эти чувства… Поначалу просто не верил, что это происходит. Жена дома тоже спросила меня, что я почувствовал в этот момент, а я даже не смог ей толком объяснить. Невероятные эмоции, адреналин через край! Это непередаваемо, такого никогда не испытывал! Тем более что сразу же смог забить!" — цитирует хавбека пресс-служба «быков».